Juve Next Gen, Brambilla: Arzignano, la finale di Vicenza e il bilancio

Dimenticare la bruciante sconfitta di Coppa Italia Serie C per rituffarsi con la testa negli ultimi 180' di campionato. La Juventus Next Gen ha bisogno di punti per trovare la certezza di partecipare ancora una volta ai playoff. Brambilla e i suoi ragazzi dopo la trasferta del Menti di Vicenza di martedì 11, affronteranno l'Arzignano al Moccagatta alle ore 14:30. Alla vigilia del match ha parlato in conferenza l'allenatore bianconero.

Juventus Next Gen-Arzignano, le parole di Brambilla

Massimo Brambilla ha analizzato la prossima sfida contro l'Arzignano: "Mancano due gare, ci sono tante squadre in pochi punti, se vinceremo potremo non guardare i risultati degli altri, quindi dipende tutto da noi. Contro l’Arzignano dovremo fare bene, sono stati regolari in campionato, sono organizzati e hanno principi di gioco ben chiari, difendono ordinatamente e la mano dell’allenatore si vede. Noi dovremo fare buone cose in entrambe le fasi". L'allenatore torna a parlare della finale persa: "Sono state due partite equilibrate, giocate bene, col giusto atteggiamento, decise da episodi. Poi è vero che bisogna essere bravi a far girare gli episodi dalla tua parte e la differenza probabilmente l’ha fatta l’esperienza dei nostri avversari, più che il gioco. Siamo comunque soddisfatti, al di là della delusione per aver perso: i ragazzi ora sono focalizzati sul concludere al meglio il campionato, la testa è proiettata alla partita di domani, per trasformare la rabbia in energia positiva".

In chiusura un primo bilancio sulla stagione: "Questa è la mia prima stagione qui, l’obiettivo primario era giocare con ragazzi giovani, molti hanno fatto bene in Prima Squadra, siamo cresciuti, abbiamo raggiunto una Finale, e tutto attraverso buone prestazioni. Adesso però c’è da fare bene questa fase, perché ci permetterebbe un ulteriore step di crescita, andando a giocare partite secche, che sono le più belle".