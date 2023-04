Juventus Next Gen, infortunio per Crespi: le condizioni

Ultimi 90' della stagione per la Juventus Next Gen. Dopo il ko nella finale di Coppa Italia contro il Vicenza, per i bianconeri di Massimo Brambilla c'è comunque un obiettivo importante da perseguire: quello della qualificazione ai play-off. La compagine Under 23 è attualmente al dodicesimo posto, e una vittoria nell'ultima gara contro la Virtus Verona potrebbe non bastare.