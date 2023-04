Juventus Next Gen, addio playoff: la Virtus Verona vince 4-1

La Juventus Next Gen tracolla in casa della Virtus Verona e dice addio ai playoff. I bianconeri di Massimo Brambilla perdono per 4-1 in trasferta non riuscendosi dunque a piazzare in una posizione utile in classifica per qualificarsi alla post season. Dopo un ottimo primo tempo e il vantaggio iniziale con Cudrig, cade alla distanza subendo il poker dei padroni di casa.