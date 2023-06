Huijsen, ufficiale il rinnovo con la Juve Next Gen: i dettagli

I numeri di Huijsen con la Juventus

Il difensore non ha ancora esordito in Serie A, ma sicuramente è sotto la lente di ingrandimento di Allegri. In Primavera ha collezionato 14 presenze con 4 gol. Ha poi realizzato anche altre tre reti in Youth League, una in Serie C e una due in Coppa Italia, nella serata della straordinaria doppietta contro il Foggia in semifinale. L'olandese è andato così in doppia cifra, un dato enorme per chi di mestiere fa tutt'altro.