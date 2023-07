Juve Next Gen, ufficiali i prossimi impegni: data, orario e avversari

Il campionato di Serie C potrebbe subire uno slittamento per le tante vicende extra campo, ma la Juventus Next Gen non vuole farsi trovare impreparata. Dopo l'amichevole persa contro il Cagliari , in cui ha ritrovato il campo Garofani dopo il lungo infortunio, ora il club ha ufficializzato anche altri due impegni.

La squadra non è al completo: Yildiz, Huijsen e Nonge, tra i tanti, sono volati in America con la prima squadra. In attesa del loro rientro Brambilla ha l'opportunità di lavorare su qualche volto nuovo come Mbangula o Maressa.

Juve Next Gen, i prossimi impegni

Sabato 5 agosto, i bianconeri parteciperanno a un allenamento congiunto con l'Asti, squadra che gioca in Serie D. Non sarà aperto al pubblico e le due squadre scenderanno in campo al JTC di Vinovo alle 17.00. Domenica 13 agosto, con più giorni di preparazione e maggiore benzina nelle gambe, la Next Gen affronterà in amichevole la Pro Vercelli, sempre alle 17.00, ma al "Silvio Piola". Una vera e propria simulazione di una classica giornata di Serie C. Brambilla avrà a quel punto un quadro più chiaro della situazione per curare i dettagli e risolvere eventuali problemi in attesa del campionato.