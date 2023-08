Juve Next Gen, test a casa della Pro Vercelli: Gonzalez il più atteso

Torino - Pesare il valore della Juventus Next Gen di quest'anno è ancora molto complicato. Il mercato è lungo e per ora non ci sono stati interventi significativi. In più, tanti giocatori sono rimasti a disposizione di Massimiliano Allegri.

A partire dal portiere Daffara, passando per Dean Huijsen, Kenan Yildiz e Luis Hasa, tre ragazzi che in questo momento tornano utili alla prima squadra ma che per gran parte della stagione saranno protagonisti agli ordini di Massimo Brambilla. Ma chi c'è deve correre, come oggi: i bianconeri faranno visita alla Pro Vercelli. Si gioca alle ore 17, al Piola, contro la formazione guidata da Dossena. Per la Next Gen è il terzo test del pre-campionato, dopo quelli contro Cagliari e Asti. E la rosa non è neanche lontanamente vicina ad essere considerata al competo: sono sempre assenti Iocolano, Stramaccioni e Palumbo. A loro si è aggiunto pure Ntenda, che ha accusato un risentimento muscolare: niente Pro Vercelli per il laterale sinistro francese, che rimarrà ai box per qualche giorno. In dubbio per la gara del Piola anche altre due pedine: Maressa e Doratiotto potrebbero dare forfait.