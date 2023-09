Diretta Rimini-Juventus Nex Gen ore 20:45: dove vederla in tv e streaming e probabili formazioni

Dopo la sconfitta per 3-1 all'esordio in trasferta contro il Pescara e il posticipo al 27 settembre (ore 18:30) del match casalingo contro la Recanatese a causa degli impegni con le Nazionali dei propri calciatori, la Juventus Next Gen torna in campo.

Nella terza giornata del girone B di Lega Pro gli uomini di Brambilla saranno impegnati allo stadio "Neri" contro i padroni di casa del Rimini, reduci da due sconfitte consecutive: i romagnoli hanno perso 2-1 tra le mura amiche contro l'Arezzo e nel fuori casa contro la Torres.

Rimini-Juventus Next Gen: diretta tv e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky (canale 252), che dietiene i diritti del campionato di Lega Pro per la stagione attuale e la prossima. Diretta streaming su Sky Go e NOW. Cronaca testuale in tempo reale su Tuttosport.com.

Le probabili formazioni di Rimini-Juventus Next Gen

RIMINI (4-3-3): Colombo; Tofanari, Gigli, Gorelli, Semeraro; Rosini, Megelaitis, Leoncini; Lamesta, Morra, Capanni. A disp.: Passador, Stanga, Acampa, Lepri, Bouabre, Didio, Cherubini, Marchesi, Langella, Selvini. All. Raimondi.

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Daffara; Stivanello, Huijsen, Muharemovic; Comenencia, Maressa, Damiani, Hasa, Turicchia; Cerri, Guerra. All. Brambilla.