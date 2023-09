Pagelle Juve Next Gen: Comenencia ovunque, Turicchia c'è, Muharemovic sbanda

La Juventus Next Gen torna in campo ed esce senza punti dalla sfida con il Rimini. Un match dai due volti, con i bianconeri bravi a creare molte occasioni da rete, meno nel gestire il vantaggio e nel difendere. Spesso la retroguardia non ha saputo leggere i movimenti di Lamesta, in particolare Muharemovic, in una serata no.