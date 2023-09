Comenencia, il sorriso Next Gen: il talento Oranje di Brambilla

Non è il caso di drammatizzare. Anche perché la Juventus Next Gen , dal punto di vista tecnico-tattico, è a tutti gli effetti da considerare alla stregua di un cantiere aperto. La sconfitta di Pescara è stata figlia di una prestazione opaca contro un avversario molto forte, quella di Rimini è invece la più fedele rappresentazione del momento bianconero e degli alti e bassi vissuti all'interno della partita. Normali incidenti di percorso, ma stasera l'occasione per un pronto riscatto è dietro l'angolo: al Moccagatta , alle ore 20.45 , arriva la Spal . E avrà di nuovo spazio uno che a Rimini si è presentato alla grandissima in Serie C: Livano Comenencia .

Ci ha messo meno di un minuto per sfoggiare le sue qualità: il pallone di Hasa a centro area diventa un invito a nozze per il nuovo innesto bianconero, che di testa realizza il suo primo gol stagionale all'esordio dal primo minuto. Biglietto da visita placcato in oro, per un giocatore che Massimo Brambilla sta testando come mezzala destra. I suoi tempi d'inserimento sono già perfettamente collaudati, come dimostra la prestazione di Rimini. Una gara in cui ha fatto capire di avere le caratteristiche adatte per trascinare il centrocampo della Juventus Next Gen.

Chi è Livano Comenencia

Claudio Chiellini, che lo ha portato a Torino sul gong del mercato estivo, non ha esitato un solo minuto a puntare su Comenencia, elemento portato per primeggiare in Serie C, ma che ben presto potrebbe avere mire espansionistiche verso la prima squadra. Classe 2004, con la maglia del Psv l’olandese veniva impiegato essenzialmente come esterno destro della difesa a quattro. Ma in qualche occasione, nella formazione Under 21, ha avuto modo di cimentarsi anche col ruolo che gli ha già cucito Brambilla in bianconero. Il suo impatto col calcio italiano è stato ottimo, anche per l’intelligenza che ha dimostrato a Rimini nella gestione della palla. La Juventus crede molto in Comenencia - prelevato a titolo definitivo per circa 3 milioni di euro dal Psv - e stasera riceverà una naturale conferma nell’undici titolare. Contro la Spal deve dare continuità alla bella prova del Romeo Neri, promossa a pieni voti a prescindere dalla rete realizzata in avvio. Ha fisicità e intelligenza da giocatore già maturo, col tempo diventerà anche un leader.