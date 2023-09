Yildiz, è show con la Next Gen: gol e assist, la Juve sbanca Ancona

Super Yildiz regala alla Juve Next Gen il primo successo stagionale nel girone B di Serie C . Il gioiello turco è stato determinante per conquistare la vittoria ad Ancona : 2-1 il risultato finale.

L'attaccante turco, impiegato alle spalle di Cerri e Guerra, ha sbloccato il risultato con una botta all'incrocio dei pali al 38' e servito l'assist che ha permesso a Cerri, con deviazione di Cella, di chiudere i conti dopo il momentaneo pari di Spagnoli.

Serie C, girone B: il Cesena vince in scioltezza, l'Entella perde ancora

Non è bastato il cambio in panchina alla Virtus Entella (esonerato Volpe, ingaggiato Gallo) per evitare la terza sconfitta consecutiva in un avvio di campionato da incubo (nessuna vittoria, due pareggi). L'Arezzo ha vinto 2-1 allo stadio "Comunale" con i gol di Gucci e Poggesi prima della rete con cui Santini è riuscito solo a rendere meno pesante il passivo.

Sospesa al 57' sul risultato di 1-2 per impraticabilità del campo di gioco Spal-Lucchese (Peda, poi Guadagni e Benassai per gli ospiti): bomba d'acqua sul "Mazza" e squadre costrette a fermarsi. Due a due tra Pontedera e Recanatese: a bersaglio Nicastro, Melchiorri e Carpani hanno momentaneamente ribaltato il risultato prima che Catanese segnasse sancendo il pari definitivo.

Dopo il 4-0 sull'Ancona altro poker all'Orogel Stadium "Dino Manuzzi" per il Cesena in trasferta contro la Fermana con doppietta di Corazza, gol di Cristian Shpendi e Chiarello. Come sempre concreto, efficace e ancora imbattuto il Gubbio di Piero Braglia: 1-0 alla Vis Pesaro, decide Montevago su rigore.

Tutto nel primo tempo (o quasi) tra Rimini e Perugia con i centri di Kouan, Bartolomei e Lamesta. Ubaldi al 72' mette il sigillo sul 2-2.

Quinta giornata Serie C girone B: risultati e programma