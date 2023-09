Brambilla: "Juve Next Gen carica, Torres solida. Ecco che dobbiamo fare"

Un avvio di stagione non semplice, poi la netta ripresa. Evoluzione in casa Juve Next Gen , in un progetto che per forza di cose vede ogni anno tanti cambiamenti, richiedendo un necessario periodo di adattamento. Momento che sembra ormai essere passato: i bianconeri sono reduci da due successi consecutivi, l'ultimo al Moccagatta contro la Recanatese nel recupero della seconda giornata . Squadra alla ricerca del tris, ma di fronte ci sarà la Torres capolista.

Juve Next Gen-Torres, parla Brambilla

A presentare la sfida ai canali ufficiali bianconeri ci ha pensato il tecnico della Next Gen, Massimo Brambilla: "Arriva un’altra gara dopo appena tre giorni, poi ce ne saranno altre. Ci arriviamo bene, i risultati hanno dato entusiasmo e fiducia, soprattutto i punti che sono importantissimi per la classifica. Quando non subisci gol aumenta la fiducia: con la Recanatese abbiamo messo in campo ciò che avevamo preparato, gestendola bene e chiudendola nella ripresa, rischiano poco". Sull'avvio difficile: "Ogni stagione la Next Gen cambia parecchi calciatori, avere qualche difficoltà iniziale è normale. Ad ogni partita ci sono dei miglioramenti, le vittorie una conseguenza di questo atteggiamento. La Next Gen è un passaggio dalla Primavera a prima squadra, questo senso di appartenenza è chiaro, noi lo viviamo tutti i giorni". Infine sulla Torres: "Di fronte avremo un avversario che ha vinto tutt'e 5 le partite, subendo soltanto 2 gol. Hanno una grande solidità, noi dovremo cambiare poco o nulla rispetto alle ultime partite. Dovremo essere compatti ed equilibrati nella doppia fase".