Diretta Juve Next Gen-Torres ore 14: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Juventus Next Gen ospita la capolista Torres al Moccagatta di Alessandria. Gli ospiti sono ancora imbattuti nel girone B di Serie C. Un bel confronto per i ragazzi di Brambilla, che dopo un pessimo inizio di stagione, si sono ripresi con due vittorie consecutive con Ancona e Recanatese. L'allenatore però non può contare su Huijsen, Yildz e anche Mancini, convocato da Allegri per il match contro l'Atalanta per coprire il buco lasciato dagli infortuni di Vlahovic e Milik.

Juve Next Gen-Torres: diretta tv e streaming

Il fischio d'inizio di Juventus Next Gen-Torres è atteso per le ore 14.00 allo stadio “Giuseppe Moccagatta“di Alessandria. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport, così come tutta la Serie C per i prossimi due anni. Per gli abbonati, ci sarà la possibilità di vederla anche in streaming su Sky Go o Now TV da smartphone, tablet o pc. Sul sito di Tuttosport troverete la diretta testuale del match.

Le probabili formazioni di Juve Next Gen-Torres

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Daffara; Savona, Stivanello, Muharemovic; Mulazzi, Comenencia, Salifu, Hasa, Turicchia; Guerra, Cerri. Allenatore: Brambilla

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Liviero, Mastinu, Giorico, Zecca; Ruocco; Fischnaller, Scotto Allenatore: Greco

ARBITRO: Fabio Rosario Luongo di Napoli