Diretta Pro Vercelli-Juve Next Gen ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Juventus Next Gen inizia il suo cammino in Coppa Italia di Serie C dopo aver visto sumare il secondo trionfo nella storia della manifestazione di categoria al termine del doppio confronto col il Vicenza. Alle 18:30 bianconeri scendono in campo per il primo turno della nuova edizione kermesse tricolore, impegnati in una sfida a eliminazione diretta in trasferta con la Pro Vercelli.