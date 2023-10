Diretta Sestri Levante-Juve Next Gen ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Dare continuità. E' stato questo il diktat di Brambilla per la sua Next Gen alla vigilia della sfida contro il Sestri Levante. Dopo le due vittorie contro Ancona e Recanatese in campionato, è arrivato lo stop con la capolista Torres firmato dall'ex Liviero ma già in Coppa Italia di Serie C si è vista una squadra capace di rifilare cinque reti alla Pro Vercelli. Questo cammino, dopo un inizio negativo con tre sconfitte, ha raccontanto di un cambio di passo dei bianconeri. Ora la testa è tutta rivolta al match in Liguria per continuare l'ottimo momento.