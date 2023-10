Juve Next Gen, ufficiale il ritorno di Crespi: i dettagli

Crespi, quante partite aveva giocato con la Juve Next Gen

Crespi ha giocato sei partite con la Juve Next Gen a cavallo tra il 29 gennaio e il 2 marzo scorsi dopo essere arrivato in prestito dal Crotone. Stoppato da un problema agli addutturi, l'estremo difensore ha fatto rientro in Calabria prima di restare libero. La Juve Next Gen ha così deciso di tesserarlo per metterlo a disposizione di Brambilla.