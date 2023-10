Diretta Gubbio-Juve Next Gen 18.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali

Dimenticare la sconfitta contro il Perugia e pensare a quella contro il Gubbio. La Juventus Next Gen torna in campo dopo appena tre giorni dalla sfida contro i biancorossi con una grande voglia di rivalsa e di fare punti per risalire la classifica. Ancora una volta sarà una squadra umbra sulla strada dei bianconeri con la formazione allenata da Braglia lanciata in piena lotta playoff. Brambilla ritrova Crespi e Palumbo, ai quali manca il ritmo partita dopo gli infortuni a spalla e ginocchio. Insieme a loro potrebbero esserci anche Yildiz, Huijsen e Nonge saliti con la prima squadra nel weekend per la gara contro il Milan.