Juve Next Gen, Guerra non basta: a Gubbio è 1 a 1. Espulso Comenencia

La Juventus Next Gen è uscita dal campo del Gubbio con un pari amaro. La formazione bianconera, in superiorità numerica per 50' per l'espulsione di Casolari per i rossoblù, non è riuscita a trovare il guizzo decisivo per portare a casa tre punti importantissimi. Guerra ha stappato la partita in pieno recupero della prima frazione, poi nella ripresa è stato Spina a siglare il pari. Nel finale c'è stata anche l'espulsione di Comenencia: la sua gara è durata ben 16' minuti prima di ricevere il doppio giallo dall'arbitro. I bianconeri non sono riusciti a trovare i tre punti che mancano dalla sfida contro la Recanatese del 27 settembre e in classifica è salita a quota 8 punti restando in sedicesima posizione.