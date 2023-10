Juve Next Gen-Torres, Coppa Italia Serie C: quando e dove si gioca

Juventus Next Gen -Torres , valida per il secondo turno della Coppa Italia Serie C , si giocherà mercoledì 8 novembre 2023 con calcio d'inizio alle 14 . Appuntamento allo stadio "Moccagatta" di Alessandria .

Juve Next Gen, chi ha eliminato al primo turno di Coppa Italia Serie C

La Juve Next Gen, reduce in campionato dal pareggio per 1-1 in trasferta contro il Gubbio, è stata travolgente nel primo turno della competizione di categoria vinta nel 2020 con Fabio Pecchia in panchina (Ternana ko) ed in cui è stata finalista nella scorsa stagione contro il Vicenza. I bianconeri si sono qualificati al secondo turno travolgendo 5-1 in trasferta la Pro Vercelli grazie alla doppietta di Nonge Boende e alla tripletta di Mancini.