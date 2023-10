Diretta Juve Next Gen-Olbia ore 14: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Una classifica da risollevare e un successo da ritrovare. La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla si appresta ad affrontare l'Olbia, per raccogliere una vittoria che manca da quattro giornate. Tre punti e abbandonare il penultimo posto in classifica, attualmente occupato in coabitazione con Rimini e Sestri Levante: questi gli obiettivi principali dei bianconeri, reduci dal pareggio con il Gubbio. "Contro l'Olbia sono sicuro che sarà una gara tosta. Loro sono più o meno a metà classifica, arrivano da una vittoria e cercheranno di metterci in difficoltà. Noi, però, abbiamo tutte le carte in regola per giocare la nostra gara, siamo in casa e di conseguenza sarà fondamentale imporre il nostro gioco per ottenere un risultato positivo": questo il pensiero di Simone Guerra alla vigilia.