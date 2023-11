Diretta Juve Next Gen-Torres ore 14: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Obiettivo: guardare oltre. La Juventus Next Gen , archiviato il ko in campionato contro il Pontedera , si proietta alla Coppa Italia di Serie C . I bianconeri se la vedranno contro la Torres , capolista del girone B e vera sorpresa di questa stagione nonostante la sconfitta nell'ultimo turno. Il tecnico della Juve, Massimo Brambilla , prova a centrare il passaggio del turno, alla ricerca di un percorso simile a quello della passata edizione, ma con un finale diverso: i bianconeri, infatti, si arresero soltanto in finale della competizione tricolore contro il Vicenza .

Juve Next Gen-Torres, dove vedere la sfida

Il match tra Juventus Next Gen e Torres, in programma alle ore 14 presso il Moccagatta, non sarà visibile né in tv né in streaming.