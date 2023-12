Juve Next Gen-Pineto: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

La Juve Next Gen è in crisi e soltanto una vittoria può ridare speranza ai bianconeri. La beffa al 91' contro la Lucchese e la precedente sconfitta contro il Cesena hanno fatto scivolare la squadra al terzultimo posto in classifica. I ragazzi di Brambilla se la vedranno ora contro il Pineto , una delle formazioni più in forma e vera sorpresa della Serie C: i biancazzurri non perdono infatti da cinque partite di fila.

Dove vedere Juve Next Gen-Pineto: diretta tv e streaming

Il fischio d'inizio del match tra la Juve Next Gen e il Pineto è previsto per le 16.15. La gara sarà trasmessa in diretta da Sky Sport. La sfida sarà visibile in streaming anche su Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell'abbonamento e su Now TV, sponsor del campionato di Serie C. Qui invece la diretta testuale. Non è possibile seguire in modo gratuito o in chiaro la partita.

Juve Next Gen-Pineto, le probabili formazioni

JUVE NEXT GEN (3-5-2): Daffara; Stivanello, Poli, Muharemovic; Mulazzi, Comenencia, Damiani, Palumbo, Turicchia; Anghelè, Guerra. Allenatore: Brambilla

PINETO (3-4-1-2): Tonti, Evantgelisti, De Santis, Ingrosso; Baggi, Lombardi, Germinario, Borsoi; Volpicelli; Gabmale, Chakir. Allenatore: Amaolo

ARBITRO: Gioele Iacobellis della sezione di Pisa