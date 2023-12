Diretta Fermana-Juve Next Gen ore 16.15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

La Juve Next Gen va a caccia del ritorno al successo dopo il 2-2 con il Pineto , che ha interrotto la striscia di due sconfitte consecutive. I bianconeri sono attesi dal fanalino di coda Fermana . Gara da non fallire nell'ottica dei giochi di classifica del girone B di Serie C dove la Juve è penulti,a

Fermana-Juve Next Gen, dove vedere la partita

Il match tra Fermana e Juventus Next Gen, con calcio d'inizio alle ore 16:15 allo stadio il "Recchioni" di Fermo, sarà visibile su Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.