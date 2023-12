Giandonato, proprio tu? Da ex predestinato Juve al gol alla Next Gen

Ritrovarlo in Serie C, in una Fermana ultima in classifica e con qualche vicissitudine societaria di troppo, un po' fa rimpicciolire il cuore. Manuel Giandonato oggi ha 32 anni e la carriera ha certamentre imboccato il viale del tramonto, ma da giovanissimo era considerato uno dei centrocampisti più promettenti d'Europa. Nasce calcisticamente nel Pescara, ma la Juventus lo nota da ragazzino. Dal 2005 al 2011, infatti, sarà una delle colonne portanti del vivaio: tutti, ai tempi, immaginavano un percorso simile a quello di Claudio Marchisio. Ruoli leggermente diversi, ma strada molto simile nel vivaio bianconero. Vince un Torneo di Viareggio nel 2010, più o meno in concomitanza con l'esordio in Serie A. Alberto Zaccheroni, allora tecnico della Juventus, il 4 febbraio 2010 lo lancia nel massimo campionato, facendogli disputare uno spezzone della trasferta di Livorno. Nella stagione seguente trova spazio anche in Europa, sotto la gestione Delneri, giocando contro Sturm Graz e Salisburgo. Sembra il preludio per una crescita graduale e con ottime prospettive, ma la Juventus decide che Giandonato debba andare a trovare spazio altrove.