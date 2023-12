Diretta Entella-Juve Next Gen 20.30: formazioni ufficiali e dove vederla

Una sconfitta pesante, arrivata in seguito ad un pareggio e due ko oltre all'eliminazione in Coppa Italia. La beffa contro la Fermana ha messo la Juventus Next Gen in una insidiosa zona di classifica, con i bianconeri a soli 15 punti e al penultimo posto. Dunque diventa fondamentale per i ragazzi di Brambilla ritrovare la vittoria contro la Virtus Entella , nel recupero della 14° giornata del Girone B di Serie C.

Un successo permetterebbe alla Next Gen di ritrovare serenità e di compiere un bel balzo in graduatoria, scavalcando tre squadre e agganciando la Vis Pesaro al quindicesimo posto. Brambilla dovrà fare a meno di Guerra, espulso contro la Fermana e squalificato per due turni dal Giudice Sportivo.

Virtus Entella-Juve Next Gen, la diretta

1' - Iniziata la partita.

Virtus Entella-Juve Next Gen, dove vedere la partita

Il match tra Virtus Entella e Juventus Next Gen inizierà alle ore 20.30 al Comunale di Chiavari. La sfida sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'incontro.