La Juve Next Gen può retrocedere? Gli scenari e il paradosso del successo

La Juve Next Gen è penultima in classifica, quindi, in piena zona retrocessione. Ma cosa può succedere se davvero la seconda squadra bianconera retrocedesse? Tecnicamente infatti, una seconda squadra non può retrocedere dalla serie C a i Dilettanti . In caso di retrocessione, la seconda squadra deve aspettare che si liberi un posto in serie C per poter essere riammessa. Cosa significa liberare un posto? Significa che un club non riesca a iscriversi perché non rispetta i parametri finanziari o, addirittura, sia fallita. Quindi, se la Juve retrocedesse, potrebbe anche reiscriversi subito, ma anche dover aspettare una o più stagioni, il che comporterebbe un disastro tecnico.

Juve Next Gen, possibili interventi sul mercato

La Next Gen, infatti, non potrebbe tenere giocatori ma dovrebbe venderli o liberarli, dissipando tutto il patrimonio tecnico ed economico creato. Insomma, sarebbe un mezzo fallimento per il progetto che sta iniziando a dare i primi frutti. Ed è proprio il successo dei giocatori della Next Gen che ha creato i problemi maggiori alla... Next Gen. Il fatto che talenti come Yildiz, Huijsen, Nonge, e Iling Jr. siano costantemente in prima squadra ha indebolito non poco la formazione di Brambilla. Ed è per questo che non sono da escludere un paio di interventi sul mercato di gennaio per rinforzare la seconda squadra ed evitare che un progetto così importante per il futuro della Juve possa subire uno stop.