Juve Next Gen-Pescara: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

Prima gara del 2024 per la Juventus Next Gen. I bianconeri di Massimo Brambilla hanno chiuso lo scorso anno, e contestualmente il girone di andata, con il pareggio casalingo contro la Vis Pesaro. Di fronte, quest'oggi, ci sarà il Pescara di Zdenek Zeman, attualmente quarto in graduatoria. Nonostante la complessità del match, una vittoria per l'U23 bianconera sarebbe fondamentale in chiave classifica: la Juventus, al momento, è a 19 punti, a ridosso delle ultime posizioni. In campo, in qualità di leader difensivo, ci sarà Muharemovic, fresco di convocazione con la prima squadra nel match di Coppa Italia contro la Salernitana.