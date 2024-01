Juve Next Gen, poker a Zeman! Pescara ko, tre punti pesantissimi

Inizia come meglio non poteva il 2024 della Juventus Next Gen . Contro il Pescara arriva un emozionante successo per 4-3 : vittoria sofferta, sudata, meritata e giunta dopo 95' totali di puro divertimento. I bianconeri, dopo l'iniziale svantaggio con il gol di Cangiano , la ribaltano con Damiani e Comenencia tra fine primo secondo tempo e l'inizio della ripresa. I biancazzurri non si arrendono, la pareggiano con Cuppone , ma la squadra di Brambilla non ci sta e sigla due reti con la doppietta di Guerra .

Brivido finale per il rigore trasformato da Tunjov, ma la Juventus vince e porta a casa 3 punti fondamentali in chiave classifica, salendo così a quota 22 punti. Trascinatore di giornata, nonostante nessun gol segnato, Hasa: da quando è tornato dall'infortunio la Next Gen ha ottenuto due vittorie ed un pareggio, impattando nella gara in cui il classe 2004 era assente per squalifica, e sembra tutto tranne che un caso. La Juve si aggrappa dunque ad Hasa, e al grande cuore della squadra: una combo che ha consentito di vincere una sfida incredibile, contro una delle avversarie più temibili del girone.

Juve Next Gen-Pescara, la diretta testuale

90' + 4' - FINISCE QUI!!!

La Juventus Next Gen in una gara incredibile, con capovolgimenti di fronte e colpi di scena, si impone per 4-3 sul Pescara di Zeman

90' + 3' - IL PESCARA CHIUDE IN 10!

Duro intervento di Mesik, secondo giallo e dunque rosso

90' + 2' - ACCORCIA IL PESCARA!

Dagli 11 metri non sbaglia Tunjov: conclusione violenta e precisa, è 4-3

90' + 1' - CALCIO DI RIGORE PER IL PESCARA!

Su sviluppo di corner fallo di mano di Anghelé, il direttore di gara non ha dubbi



90' - Concessi 4' di recupero

90' - Ammonizione per Rouhi

89' - Iocolano prende il posto di Guerra

86' - Cartellino giallo assegnato a Merola per il duro intervento su Muharemovic

79' - STAVOLTA LA JUVE CALA IL POKER!

Corner di Rouhi, Guerra di testa in area batte Plizzari e segna il 4-2: doppietta per il centravanti

78' - JUVE VICINA AL POKER

Hasa porta avanti il contropiede, palla sulla destra per Comenencia che serve subito Anghelé, il neo entrato impiega troppo tempo per tirare e viene murato

73' - CI PROVA ANCORA GUERRA!

Traversone dalla destra di Savona, l'attaccante bianconero con una frustata di testa indirizzata al primo palo, ma Plizzari c'è

70' - Cambio nella Juve: Anghelé prende il posto di Cerri

62' - JUVE DI NUOVO AVANTI!

Gara senza respiro: Comenencia serve perfettamente Guerra in mezzo all'area, con l'attaccante che di piattone insacca la rete del 3-2

60' - PARI IMMEDIATO DEL PESCARA!

Cuppone serve Merola, che al volo rimette in mezzo e trova ancora Cuppone, che davanti alla porta batte Daffara segnando il 2-2

57' - Ammonizione per Comenencia

56' - JUVENTUS IN VANTAGGIO!

Tocco di esterno leggerissimo di Hasa per Comenencia, l'esterno bianconero di piattone non sbaglia: è 2-1

55' - Bellissima iniziativa di Salifou, che salta l'uomo, trasforma l'azione in offensiva e imbuca per Cerri, ma Plizzari capisce tutto, arriva prima sulla palla e spazza in out

51' - Ennesimo fallo conquistato da Hasa: giallo anche per Squizzato

50' - CERRI CI PROVA!

Dalla destra il cross basso sul primo palo da parte di Savona, girata di prima dell'attaccante ma l'estremo difensore biancazzurro è piazzato bene e respinge in corner

49' - Hasa serve in profondità Rouhi, palla in mezzo ma Plizzari è attento e blocca

46' - INIZIA LA RIPRESA!

45' + 1' - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

Squadre a riposo sull'1-1

45' - Un minuto di recupero

45' - JUVE VICINA AL VANTAGGIO!

Guerra anticipa Plizzari, Moruzzi nel tentativo di spazzare colpisce Di Pasquale e la palla per questione di centimetri non entra in porta

40' - PAREGGIO JUVE!

In una gara difficile dal punto di vista offensivo per i bianconeri, Damiani, su sviluppo di calcio d'angolo, stoppa e calcia da fuori perfettamente battendo Plizzari! Primo gol con la Next Gen per lui

36' - Terza ammonizione per il Pescara: giallo per Aloi dopo il fallo su Hasa

32' - Cartellino giallo per Di Pasquale



31' - SI SALVA LA JUVE!

Imbucata di Cuppone per Merola, che ha un controllo difficoltoso e viene fermato dalla retroguardia bianconera

26' - ANCORA PESCARA!

Cangiano tira dal limtie dell'area, palla che esce di pochissimo

23' - Primo squillo Juve: Rouhi crossa sul secondo palo per Comenencia, che impatta al volo la palla ma non inquadra la porta

20' - GOL DEL PESCARA!

Tiro dalla lunga distanza di Aloi, non perfetto Daffara nel respingere, in tap-in insacca Cangiano che porta avanti i suoi

14' - Altro tentativo per il Pescara: cross sul secondo palo, Cuppone prova a coordinarsi in sforbiciata ma liscia il pallone

12' - Ammonito Mesik per aver interrotto la ripartenza della Juventus

8' - MIRACOLO DI DAFFARA!

Cuppone ci prova da lontano, il portiere respinge, arriva Merola che calcia a botta sicura ma ancora l'estremo difensore bianconero dice di no

2' - Ci prova Hasa su punizione, palla addosso alla barriera

1' - Inizia la sfida del Moccagatta