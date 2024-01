La Juve Next Gen affonda la Spal: Cerri chiude il tris bianconero al Mazza

La Juventus Next Gen ritrova la vittoria dopo due pareggi consecutivi. Dopo lo 0 a 0 contro il Rimini, arriva un successo sofferto in casa della Spal. Tre punti d'oro per la squadra di Brambilla in uno scontro diretto nelle zone basse della classifica. I bianconeri sfruttano l'ottima partenza e nel giro di dieci minuti trovano due gol. Il primo lo segna Guerra al decimo, mentre il raddoppio porta la firma di Damiani. Entrambi gli assist portano la firma di Comenencia bravo a seminare il panico sull'out di destra. La Spal accorcia con Rabbi e poi mette tanta paura alla Juve soprattutto nella ripresa. A una manciata di minuti dalla fine gol annullato a Collodel per fuorigioco dello stesso centrocampista. Ma a mettere al sicuro il risultato ci pensa Cerri: l'attaccante servito da Guerra non sbaglia sotto porta e chiude i conti.