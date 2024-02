Juve Next Gen-Sestri Levante: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

La Juventus Next Gen sta viaggiando ad alta velocità e dopo il brutto avvio di stagione, sta scalando la classifica. La squadra di Brambilla ha messo a segno otto risultati utili di fila e nel nuovo anno non ha ancora perso. Il Sestri Levante , prossimo avversario, è in lotta per stare fuori dalla zona playout e viene da due importanti vittorie contro Torres e Perugia. I bianconeri dovranno fare a meno di Poli ( lesione del legamento crociato ).

Juve Next Gen-Sestri Levante: diretta tv e streaming

Il fischio di inizio del match tra Juventus Next Gen e Sestri Levante è previsto per le 18.30 al "Moccagatta" di Alessandria. La sfida tra i bianconeri e i liguri sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky e in streaming su Sky Go per chi ha l'applicazione compresa nell'abbonamento. Su Tuttosport la diretta testuale della gara.

Le probabili formazioni di Juve Next Gen-Sestri Levante

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Daffara; Savona, Stramaccioni, Muharemovic; Comenencia, Damiani, Salifou, Rouhi; Hasa, Sekulov, Guerra. Allenatore: Brambilla

Sestri Levante (4-3-3): Anacoura; Matteucci, Oliana, Pane, Furno; Parlanti, Raggio Garibaldi, Candiano; Clemenza, Fossati, Forte. Allenatore: Barilari

Arbitro: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato