Juve Next Gen, corto muso e… poker: Daffara senza senso!

Juve "forza nove", possiamo definirla così. I bianconeri grazie all1-0 contro il Sestri Levante hanno centrato la quarta vittoria di fila e il nono risultato utile consecutivo . Il match winner è Rouhi , bravo a finalizzare un bel cross di Comenencia al 22'. Un periodo di forma notevole per i ragazzi di Brambilla, anche se Daffara ha dovuto vesitre i panni del supereroe per tenere la porta inviolata, soprattutto su una punizione perfetta di Candiano.

Juve Next Gen-Sestri Levante: il racconto del match

95' - L'arbitro fischia tre volte, la Juve supera il Sestri Levante e centra la quarta vittoria di fila.

90' - Concessi cinque minuti di recupero.

82' - Brambilla manda in campo Turicchia per Hasa, tra i migliori nei bianconeri. In campo anche Palumbo per Damiani.

81' - Doppio cambio nel Sestri Levante: escono Parlanti e Fossati, entrano Andreis e Omoregbe.

78' - OCCASIONE JUVE!

Perotti dalla destra pesca Guerra, che di testa però non colpisce bene.

72' - Nel Sestri Levante entra Gala al posto di Clemenza.

65' - Sostituzione nella Juve: Anghelé prende il posto di Sekulov. Cambio anche nel Sestri Levante: Troiano per Raggio Garibaldi.

60' - Sekulov viene liberato sulla trequarti, si gira e calcia, ma la conclusione esce di molto.

59' - OCCASIONE SESTRI LEVANTE!

Fossati da posizione favorevole calcia fuori, dopo un'azione confusa in area.

58' - Doppio cambio nella Juve: Perotti e Salifou per Comenencia e Cerri.

56' - PALO DI PANE!

Podda pesca Pane in area, che stacca bene di testa e colpisce il legno.

52' - OCCASIONE JUVE!

Hasa si invola verso la porta e conclude di sinistro, ma non è preciso e non trova lo specchio.

49' - MIRACOLO DI DAFFARA!

Candiano calcia benissimo una punizione dai 25 metri e costringe il portiere bianconero a superarsi.

46' - Inizia il secondo tempo, il Sestri Levante muove il primo pallone della ripresa.

45' - Duplice fischio, il primo tempo termina senza recupero e con la Juve in vantaggio di un gol.

44' - Primo cartellino giallo del match: ammonito Cerri.

38' - OCCASIONE JUVE!

Hasa salta un paio di uomini e fa partire la transizione sulla destra che libera Guerra per il tiro: l'attaccante calcia e dopo una devazione la palla esce di poco.

33' - Sekulov viene abbattuto in area di rigore, ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per il penalty.

25' - Forte stacca bene di testa dagli sviluppo di un angolo, ma non centra la porta.

22' - GOL DELLA JUVENTUS!

Dopo un'azione personale di Hasa, Comenencia con un bel cross pesca Rouhi che di testa schiaccia e porta i bianconeri in vantaggio.

15' - Si iscrive al match anche il Sestri Levante: Parlanti dalla distanza impegna Daffara, che devia in corner.

11' - Poche azioni pericolose, le due squadre si studiano.

5' - Bella azione della Juve costruita sulla sinistra, con Sekulov che arriva alla conclusione, ma il suo tiro viene sporcato.

1' - La Juve muove il primo pallone del match.