Perugia-Juve Next Gen: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

La Juventus Next Gen , dopo il pareggio ottenuto nell'ultima sfida del campionato di Serie C contro la Lucchese , è chiamata a dare continuità sul campo del Perugia . I bianconeri sono usciti dall crisi della prima parte di stagione e ora sognano addirittura i playoff . Particolarmente importante quindi la sfida contro il club umbro, attualmente la quarto posto in classifica.

Perugia-Juve Next Gen, dove vederla

La sfida tra Juventus Next Gen e Lucchese, con start fissato alle ore 16:15, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go e Now Tv. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni

PERUGIA (3-5-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Dell'Orco; Paz, Iannoni, Torrasi, Kouan, Lisi; Seghetti, Sylla.

Allenatore: Alessandro Formisano

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Daffara; Stivanello, Muharemovic, Stramaccioni; Perotti, Salifou. Palumbo, Hasa, Turicchia; Guerra, Anghelé.

Allenatore: Massimo Brambilla