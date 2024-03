Juve Next Gen-Pontedera: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

Juventus Next Gen in cerca di conferme: dopo il rotondo successo ottenuto contro l'Olbia nel turno infrasettimanale, i bianconeri di Massimo Brambilla proveranno a fare altrettanto bene nel match contro il Pontedera. L'U23 è in piena zona playoff, e cercherà di ottenere 3 punti preziosi contro i toscani per consolidare e, perché no, migliorare il proprio piazzamento in ottica post season, tentando di sorpassare proprio i granata. Il Pontedera, dal canto suo, viene dal 2-2 con la Lucchese.