Juve Next Gen, pari e rimpianti: super Sekulov, ma col Pontedera è 1-1

La Juventus Next Gen non va oltre il pareggio : dopo il rotondo successo ottenuto contro l' Olbia nel turno infrasettimanale , i bianconeri di Massimo Brambilla fanno 1-1 contro il Pontedera al Moccagatta. Una sfida sostanzialmente controllata dai padroni di casa, nonostante l'inizio in salita per lo sfortunato autogol di Savona.

Nonostante l'avvio complicato, i bianconeri tengono il pallino del gioco, e pareggiano con un gran destro da fuori pareggia i conti. Nella ripresa, nonostante i tanti cambi e un paio di grossissime occasioni, la Juve non trova la via del gol. Finisce così 1-1, col Pontedera che sale a 44 e resta a +2 sui bianconeri.

Juve Next Gen-Pontedera, rivivi la diretta

90' + 3' - FINISCE QUI

Termina 1-1 la sfida tra Juve Next Gen e Pontedera

90' - Saranno 3 i minuti di recupero

90' - Amborsini prende il posto di Ianesi tra le fila del Pontedera

87' - PALUMBO SFIORA IL GOL!

Il neo entrato calcia violentemente da fuori, palla che esce per centimetri

80' - Triplo cambio Juve: Iocolano per Guerra, Palumbo per Salifou e Anghelè per Sekulov

75' - Dobbia sostituzione ospite: Cerretti per Angori, Lombardi fuori e dentro Provenzano

75'- Si rivede il Pontedera in attacco: tiro da fuori di Ignacchiti, ma la palla non gira a sufficienza

70' - Bianconeri in avanti: punizione di Rouhi, Cerri spizza di testa ma non trova la porta

65' - INSIDIA JUVE!

Cross basso di Hasa dalla sinistra, rimpallo che favorisce Cerri, da posizione defilatissima prova un colpo di tacco, trova soltanto calcio d'angolo

63' - Seconda sostituzione per Brambilla: Comenencia abbandona il campo, al suo posto Turicchia

60' - Cambio anche per il Pontedera: Peli prende il posto di Selleri

56' - Ci prova Hasa: tiro da fuori del fantasista bianconero, conclusione deviata però in corner

52' - Cambio nella Juve: Cerri prende il posto di Da Graca, quest'ultimo costretto alla sostituzione per un problema fisico

46' - INIZIA LA RIPRESA

45' + 1' - FINISCE IL PRIMO TEMPO!

Termina 1-1 la prima frazione di gioco: all'autorete di Savona risponde Sekulov. Primo tempo divertente, ritmi alti ma con la Juventus decisamente più in controllo del pallino del gioco

45' - Concesso 1 minuto di recupero

45' - Risposta Pontedera: diagonale insidioso di Selleri, ma non inquadra la porta e non trova nessuno pronto per il tap-in

44' - JUVE PERICOLOSA!

Ancora da fermo l'azione bianconera: cross abbastanza corto, spizzata di Guerra sul secondo palo ma nessun compagno si inserisce coi tempi giusto. La palla si perde di poco sul fondo

35' - JUVE VICINA AL VANTAGGIO!

Calcio di punizione, traversone nell'area del Pontedera, ottimo colpo di testa di Da Graca ma è bravo Vivoli ad arrivarci e deviare in corner

30' - Ora è dominio bianconero: il Pontedera non riesce ad uscire dalla sua metà campo, la Juve aggredisce e gioca con vivacità ma senza riuscire a creare chiare e limpide occasioni da gol

21' - PAREGGIO JUVE!

Gran gol di Sekulov: calcio d'angolo per i bianconeri, palla messa fuori ma arriva il classe 2002 con un siluro di prima da fuori area a pareggiare i conti

20' - Azione prolungata dei bianconeri, la palla arriva a Salifou che ci prova col mancino da fuori: tiro deviato in corner

18' - PERICOLOSISSIMO PONTEDERA!

Cross sul secondo palo, sforbiciata di Ianesi ma Savone salva in maniera provvidenziale

14' - ANCORA JUVE!

Bella azione di Savona, insidiosissimo tiro-cross su cui Da Graca non arriva in tap-in per pochissimo

14' - Ci prova Hasa su calcio di punizione, conclusione che non impensierisce Vivoli

4' - Subito reazione bianconera: azione pericolosa sugli sviluppi di una rimessa laterale, Guerra non impatta la palla da ottima posizione

2'- PONTEDERA IN VANTAGGIO!

Ripartenza dei granata, traversone di Selleri deviato da Savona, con quest'ultimo che involontariamente infila la palla nella propria porta battendo Daffara

1' - INIZIA IL MATCH!