Carrarese-Juve Next Gen: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

Dopo un inizio anno ad altro ritmo, la Juve Next Gen ha messo il piede sul freno e nelle ultime cinque partite ha conquistato solo una vittoria. Contro la Carrarese avrà l'occasione di mettersi alla prova, sfidando una delle squadre più forti del girone B di Serie C, reduce però dal pari contro il Pescara. Così il tecnico bianconero Brambilla alla vigilia del match: "Affronteremo una squadra forte, che vanta in rosa giocatori importanti per la categoria. La Carrarese è rimasta imbattuta nelle ultime dieci giornate, riuscendo a battere anche il Cesena capolista. Noi dobbiamo soltanto pensare a noi stessi, consapevoli del nostro buono stato di forma. Sappiamo che sarà una partita difficile, ma allo stesso tempo ci giocheremo come sempre le nostre carte, senza paura".