Arezzo-Juve Next Gen: diretta tv Sky, formazioni, dove vederla in streaming

Scatta il conto alla rovescia per Arezzo-Juve Next Gen in programma alle 14, gara valida per la trentaquattersima giornata del girone B di Serie C. Gli amaranto sono reduci dal 2-0 casalingo contro la Fermana e sono settimi, in zona playoff, a quota 47 punti. I bianconeri, dopo l’1-0 rimediato sul campo della Carrarese, sono noni a quota 42 punti, con una partita in meno (da recuperare, mercoledì prossimo, il match casalingo con l'Entella, rinviato per gli impegni dei calciatori della Juve con le rispettive nazionali). All'andata finì 1-0 per la Juventus Next Gen: autogol di Masetti.