Juve Next Gen-Arezzo: diretta playoff Serie C, formazioni e dove vederla

Sta per iniziare l'avventura playoff della Juventus Next Gen . Concluso il campionato al settimo posto in classifica nel girone B di Serie C , i bianconeri sono pronti a scendere in campo per il primo turno degli spareggi promozione . Gara a eliminazione diretta contro l' Arezzo . Per effetto del miglior piazzamento in classifica, i ragazzi di Brambilla si qualificherebbero al secondo turno anche in caso di pareggio al termine dei novanta minuti, senza necessità di disputare i tempi supplementari. Appuntamento allo stadio "Moccagatta" di Alessandria alle 20:30 .

Juve Next Gen-Arezzo, Brambilla: "Siamo in crescendo"

Massimo Brambilla, allenatore della Next Gen, ha presentato il match attraverso il sito ufficiale della Juve: "C'è la tensione giusta. Ci siamo allenati bene. Abbiamo avuto tempo per fare una bella settimana di allenamenti e di preparare la gara. Abbiamo finito il campionato stando bene sia fisicamente sia mentalmente. Abbiamo chiuso in crescendo rispetto all'anno scorso. Siamo pronti per i playoff. Abbiamo preparato la gara come tutte le altre di campionato. Dal punto di vista mentale queste partite si preparano da sole. Ci presentiamo al match nella maniera giusta, siamo pronti a fare una bella gara".

L'Arezzo: "Una squadra esperta, forte e che ha finito bene il campionato. Se la giocheranno alla grande. Noi abbiamo due risultati su tre a disposizione, ma non dobbiamo pensarci. Dobbiamo fare la partita per vincere. Servirà una prestazione di livello assoluto. Troviamo una squadra che abbiamo già battuto, ma c’è sempre stato equilibrio".

Juve Next Gen-Arezzo, dove vedere la partita in tv e live streaming

La sfida tra Juventus Next Gen e Arezzo, valida per il primo turno dei playoff sarà visibile in diretta su Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go.

Juve Next Gen-Arezzo, le probabili formazioni

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Daffara; Savona, Pedro, Muharemovic; Mulazzi, Damiani, Salifou, Rouhi; Sekulov, Hasa; Guerra.

AREZZO (4-3-3): Trombini; Coccia, Chiosa, Polvani, Renzi; Damiani, Mawuli, Settembrini; Pattarello, Gucci, Guccione. All. Indiani.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.