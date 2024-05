Juve Next Gen, ecco l’avversaria playoff: data e orario della doppia sfida

La Juventus Next Gen si è guadagnata l'accesso alla Fase Nazionale dei playoff di Serie C. La formazione allenata da Brambilla ha fatto la voce grossa all'Adriatico, superando il Pescara a domicilio per 3 a 1. E' stata una dimostrazione di forza importante per i bianconeri capaci di rialzarsi da dicembre fino ad arrivare a questo punto della competizione per giocarsi fino alla fine, come in pieno stile della società, la promozione. Oltre ai giovani della Vecchia Signora hanno superato il turno anche Atalanta U23, Perugia, Casertana, Triestina e Taranto. A queste poi si aggiungono Vicenza, Carrarese, Benevento e Catania (vincitrice della Coppa Italia di Serie C).