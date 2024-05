Juve Next Gen-Casertana: diretta playoff Serie C, formazioni e dove vederla in tv

La Juventus Next Gen continua a coltivare il sogno della promozione in Serie B. Dopo aver eliminato il Pescara all'Adriatico, i bianconeri si sono qualificati al primo turno della Fase Nazionale dei playoff di Serie C. Di fronte c'è la Casertana di Cangelosi, in un doppio confronto tra andata e ritorno. La prima sfida si gioca in casa dei bianconeri: al Moccagatta appuntamento martedì 14 maggio alle ore 20.30. Brambilla dovrà fare a meno di Pedro Felipe, che ha rimediato 3 giornate di squalifica dopo l'espulsione nel match col Pescara.