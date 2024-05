Brambilla, l'obiettivo della Juve Next Gen: "Sappiamo da dove siamo partiti"

"Il nostro obiettivo è giocare il più possibile". Massimo Brambilla non ha nessun dubbio e la volontà della Juve Next Gen è quella di andare avanti nei playoff e continuare a cullare il sogno chiamato Serie B. A gennaio probabilmente nessuno ci avrebbe mai creduto, ma il girone di ritorno dei bianconeri è stato un percorso di crescita costante e la conferma è arrivata al Pinto di Caserta dove, la seconda squadra Juve, ha messo in campo crescita, maturità e voglia di ribaltare il risultato dell'andata. "Il risultato ci va stretto" ha sottolineato il tecnico e in effetti i bianconeri hanno sciupato diverse occasioni e alcune a tu per tu con Venturi.

Brambilla esalta la Juve Next Gen Il tecnico ha parlato proprio al termine della gara vinta contro la Casertana: "In questo passaggio del turno ci sono tanti meriti nostri: abbiamo avuto un approccio da squadra matura, con personalità e tranquillità; nel primo tempo non c’è stata partita, l’uno a zero ci stava stretto. Nella ripresa abbiamo gestito nel modo migliore, e questa sera c’è poco da dire: dovevamo vincere, abbiamo vinto. All’andata abbiamo perso per episodi, ma io conosco i ragazzi, sapevo che dovevamo stare sereni e mettere in campo la nostra qualità: oggi abbiamo fatto veramente bene, se vogliamo trovare una pecca è l’aver concretizzato poco le molte occasioni che abbiamo creato. Adesso viviamo alla giornata: il nostro obiettivo è giocare il più possibile e andare avanti, senza tensioni: questi playoff ci stanno dando una grande soddisfazione, perché sappiamo dove siamo partiti e siamo coscienti della grande crescita di questi ragazzi, straordinari, e di questa squadra".

E il prossimo obiettivo della Next Gen ha un nome preciso ed è quello della Carrarese, avversaria al secondo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C. Toscani già affrontati nel corso del campionato ma ora il doppio confronto mette in palio un posto nelle Final Four, obiettivo mai raggiunto nella sua storia dai bianconeri. Insomma, gli stimoli sono tanti e dopo una vittoria come quella di Caserta l'entusiasmo è ancor più alle stelle. Anche se non c'è spazio per i festeggiamenti perché tra due giorni si torna in campo per una nuova sfida.

