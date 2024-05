Juve Next Gen-Carrarese: diretta playoff Serie C, formazioni e dove vederla in tv

Inizia la fase calda dei playoff di Serie C. Al via il secondo turno della Fase Nazionale: la Juventus Next Gen, fino ad ora, è stata l'unica in grado di vincere contro le teste di serie in entrambe le occasioni, arrivando al terzultimo atto del mini torneo. I bianconeri di Massimo Brambilla non hanno però alcuna intenzione di fermarsi, nemmeno contro la Carrarese, squadra già affrontata due volte in campionato. Il regolamento di questa fase prevede ancora l'incidenza del miglior piazzamento in classifica in caso di risultati in parità tra andata e ritorno: un fattore che fino ad ora non ha spaventato, né tantomeno fermato, la Next Gen. La gara d'andata si gioca al Moccagatta: Brambilla recupera Nonge, ancora un turno di squalifica da scontare per Pedro Felipe.

Juve Next Gen-Carrarese, dove vederla La sfida tra Juventus Next Gen e Carrarese, in programma martedì 21 maggio con start alle ore 20.30, sarà visibile su Sky e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv. In alternativa sarà possibile seguire qui la diretta testuale dell'evento.

Le probabili formazioni di Juve Next Gen-Carrarese JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Daffara; Savona, Muharemovic, Stramaccioni; Comenencia, Damiani, Hasa, Rouhi; Sekulov, Nonge; Guerra

Allenatore: Brambilla



CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Illanes, Di Gennaro, Coppolaro; Zanon, Zuelli, Schiavi, Cicconi; Palmieri, Panico; Finotto

Allenatore: Calabro



ARBITRO: Andrea Calzavara di Varese

Daffara e Brambilla presentano il match Ai canali ufficiali del club, il portiere bianconero Giovanni Daffara tira un bilancio dopo la rimonta sulla Casertana e presenta la prossima sfida: "Siamo scesi in campo convinti delle nostre capacità, con la giusta cattiveria agonistica, ma allo stesso tempo eravamo molto sereni e proprio su quest'ultimo aspetto l'atteggiamento del Mister e del suo staff nei giorni prima della gara ci ha aiutato molto. Sapevamo di dover segnare due gol, ma prima di iniziare la partita, si respirava un'aria positiva. Personalmente mi sento di dire che la Carrarese è una delle squadre che mi ha impressionato di più, a livello di gioco, nel nostro girone. Ci siamo accorti, affrontandoli, che sono una squadra tosta e molto organizzata. Non dobbiamo, però, partire sconfitti in partenza, anche perchè abbiamo le qualità per cercare di proseguire il nostro cammino nei play-off". A parlare alla vigilia del match contro la Carrarese anche il tecnico, Massimo Brambilla, si parte facendo un passo indietro sulla sfida di Caserta: "In vista della gara di ritorno contro la Casertana abbiamo focalizzato quasi tutta l'attenzione sull'aspetto mentale. Abbiamo dato fiducia e coraggio alla squadra perchè sapevamo di avere tutte le possibilità per ribaltare il risultato dell'andata". Sul prossimo avversario invece: "Cesena, Carrarese e Juventus Next Gen, in questo ordine, sono state le tre squadre – nel Girone B – che hanno ottenuto i migliori risultati nel girone di ritorno. La Carrarese è una squadra strutturata, forte, con la giusta esperienza e con qualità importanti. In campionato abbiamo sempre perso contro i nostri prossimi avversari, ma in questo momento siamo un altro tipo di squadra e abbiamo tutte le carte in regola per giocarci alla pari questo doppio confronto".

