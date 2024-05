Trofeo dell'Armonia Sportiva, la Next Gen sfida l'Atalanta Under 23

La Juventus Next Gen torna in campo dopo la fine della stagione che si è chiusa con l'eliminazione ai quarti di finale dei play-off di Serie C per mano della Carrarese. I bianconeri di Brambilla martedì 4 giugno alle 17:30 se la vedranno con l'Atalanta Under 23 in occasione della prima edizione del Trofeo dell'Armonia Sportiva che si disputerà presso il Centro Tecnico Federale "Don Alberto Seri" di Solomeo, in Umbria. L'ufficialità della sfida è arrivata tramite un comunicato ufficiale pubblicato dalla Vecchia Signora sul proprio sito.