Juve Next Gen, quale girone nella Serie C 2024-25? Quando c'è il sorteggio e le novità

Tutto pronto per il nuovo campionato di Serie C 2024-25. A poche settimane dal termine dell'ultima stagione con le quattro neo promosse (Cesena, Juve Stabia, Mantova e Carrarese) è tempo di capire quali saranno i nuovi gironi e, soprattutto, dove verrà inserita la Juve Next Gen, essendoci quest'anno anche il Milan U23 (con l'ufficialità attesa proprio nella giornata di domani). Ricordiamo inoltre che le tre seconde squadre non potranno essere inserite nello stesso girone ma “si procederà all’inserimento in tre distinti gironi tramite sorteggio, nel rispetto del principio dell’alternanza rispetto all’anno prima”. Quindi l'Atalanta non potrà finire nel girone A e la Juve nel B.