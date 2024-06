Juve Next Gen, sorteggiato il girone di Serie C: dove giocheranno i bianconeri

Il Consiglio direttivo della Lega ha deliberato la composizione dei gironi di Serie C: la Juventus Next Gen giocherà nel gruppo C e sarà costretta a fare trasferte più lunghe. La distribuzione delle seconde squadre è stata decisa tramite il sorteggio, mentre il resto dei club sono stati accorpati in base al criterio geografico. Il Milan Futuro, ammesso dopo l'esclusione dell'Ancona, se la vedrà con le squadre del gruppo B mentre l'Atalanta U23 sfiderà per il secondo anno consecutivo i team del gruppo A.