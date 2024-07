Coppa Italia Serie C, svelato il primo avversario della Juve Next Gen di Montero

Dopo aver definito i gironi per il campionato di Serie C 2024/25, la Lega Pro ha ufficializzato anche quelli che saranno gli incroci per il primo turno della Coppa Italia di categoria. La Juventus Next Gen, guidata da Paolo Montero dopo la promozione dalla Primavera, dovrà affrontare in trasferta la Giana Erminio nel Primo Turno Eliminatorio. Un test subito importante, in quella che si preannuncia come una stagione molto impegnativa per i bianconeri, inseriti nel girone C.