Juve Next Gen, due gioielli e un'uscita: Petrachi lo vuole a Salerno

I prossimi saranno giorni caldi sul mercato non solo per la prima squadra, ma anche per la Juventus Next Gen . Il direttore sportivo della formazione Under 23 bianconera, Claudio Chiellini , ha chiuso l’acquisto di Luca Amaradio , che arriverà a titolo definitivo dal Derthona. L’esterno classe 2005 non ha mai giocato nei professionisti, ma è stato uno dei migliori giovani Under 20 dell’ultima stagione in Serie D. Motivo per cui ha attirato l’attenzione della Vecchia Signora , che ha superato la concorrenza di ben quattro club di Serie C e uno di B per accaparrarselo.

Il segnale di come il rendimento con la squadra di Tortona non sia passato affatto inosservato. Amaradio è considerato un quinto, ovvero un esterno a tutta fascia in grado coi suoi strappi e le sue accelerazioni di far male ai malcapitati esterni avversari. La grande intensità e corsa rendono però il classe 2005 un elemento in grado di poter sostenere tutto il lavoro sulla corsia, anche quello difensivo. La Juve dopodomani gli farà sostenere le visite mediche dopo le quali Amaradio firmerà un biennale con opzione altre due stagioni.

In arrivo anche Macca. Pio Riccio saluta

In arrivo nei prossimi giorni anche un altro tassello per l’Under 23 targata Paolo Montero, a cui è stato prolungato il contratto sino al 2026: i bianconeri sono in chiusura, infatti, per il centrocampista Federico Macca, reduce da una brillante stagione con la Virtus Francavilla caratterizzata da ben 7 assist vincenti. Numeri che hanno attirato l’attenzione pure di FeralpiSalò e Atalanta Under 23, ma la Juve è in pole. Pronto un biennale con opzione per il terzo anno per il classe 2003.

Chi invece non tornerà all’ovile, dopo l’esperienza in prestito al Modena, è Alessandro Pio Riccio. Il centrale bianconero andrà di nuovo in prestito. Diversi interessamenti dalla Serie B per il classe 2002. In prima fila la Salernitana che la settimana prossima vedrà il suo direttore sportivo Gianluca Petrachi provare a ottenerlo in prestito.