Juve Next Gen, il Girone C preoccupa: si pensa a un altro colpo over in difesa

Non solo giovani. La Juve Next Gen si appresta a giocare per la prima volta nel girone C di Serie C consapevole delle difficoltà, anche ambientali, a cui andrà incontro al cospetto di squadre che rappresentano piazze calde, con stadi ribollenti di passione e tifoserie appassionate. La quota di esperienza potrebbe perciò aumentare, anche alla luce del problema di capitan Poli, alle prese con il ritorno dopo l'operazione al crociato. Montero sa bene quanto sia importante poter contare su un leader in difesa e si profila, perciò, un innesto di mercato mirato. Filippo Scaglia, trentaduenne torinese di proprietà del Sudtirol, si avvicina alla Vecchia Signora per dare il suo contributo di esperienza alla causa juventina. Per lui sarebbe pronto un contratto fino al 2025 con opzione per il 2026.