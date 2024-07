Calendario Serie C, Juve Next Gen: tutte le date delle diciannove giornate

Serie C 2024/25, tutte le date

Sono ufficiali tutte le date che riguardano il prossimo campionato di terza serie. Come detto, l'inizio è previsto per il weekend del 25 agosto, la fine della stagione regolare invece per il 27 aprile. In mezzo ci saranno tre turni infrasettimanali: sono previsti per mercoledì 25 settembre, mercoledì 30 ottobre, mercoledì 12 marzo (con anticipi al martedì o posticipi al giovedì). Sosta invernale invece in programma domenica 29 dicembre. Per quanto riguarda la Coppa Italia di Serie C, si parte l'11 agosto con in primo turno, che si disputerà in gara secca (con la possibilità di arrivare a supplementari e rigori). Il turno successivo una settimana più tardi, il 18 agosto. Gli ottavi di finale si disputeranno mercoledì 27 novembre, mentre i quarti si giocheranno sempre di mercoledì e precisamente il 18 dicembre. Le semifinali della competizione tricolore (dove sono previste andata e ritorno) si giocheranno il 22 gennaio e il 12 febbraio. La finale, anche questa in gara doppia, è prevista per mercoledì 26 marzo (andata) e mercoledì 29 aprile (ritorno).