Juve Next Gen, si inizia in casa contro il Cerignola. Ma dove?

La Juventus Next Gen si affaccia alla nuova stagione con ottimismo. Non potrebbe che essere così, dopo la cavalcata della scorsa annata: inseriti nel girone B, i bianconeri dopo un girone d’andata difficilissimo hanno saputo rialzare la testa, arrivando fino ai playoff. L’eliminazione, subita per mano della Carrarese poi promossa in Serie B , è un punto di partenza per cercare di migliorare ancora. Anche se dal 25 agosto gli orizzonti cambiano: girone C, viaggi lunghi, trasferte scomode e livello medio decisamente molto alto, con alcune partite in cui la Juventus Next Gen dovrà fare i conti con un impatto ambientale da categoria superiore. Si parte in casa contro l’Audace Cerignola : questo sarà il battesimo di Paolo Montero alla guida di Anghelé e compagni. La prima trasferta sarà contro la Casertana, eliminata a maggio negli ultimi playoff, e alla terza giornata per la Next Gen c’è il Catania , senza dubbio la compagine più accreditata al salto di categoria. Si chiude, poi, il 27 aprile 2025: i bianconeri ospiteranno il Messina .

Punto interrogativo sullo stadio

Oltre al Catania, non mancano le realtà che puntano al bersaglio grosso: il rinato Trapani, la certezza Benevento, ma anche il Crotone e il Foggia del grande ex Massimo Brambilla, che a Vinovo ha sicuramente lasciato il segno. Intanto, però, resta il punto interrogativo legato all’impianto che ospiterà le gare casalinghe della Juventus Next Gen. Il club aspetta chiari di luna da Biella: è questa la struttura designata per iniziare la stagione di Serie C e sono in pista le opere infrastrutturali per rendere lo stadio Pozzo-Lamarmora a norma per la terza serie. Biella è già la casa delle Women bianconere, ma in settimana la Biellese aspetta di capire se verrà ripescata in Serie D: incognita non di poco conto, che potrebbe costringere la Juventus a rivedere i propri piani nel caso in cui venisse accettata la domanda dei lanieri. Così tornerebbe d’attualità l’eventualità di dover rivalutare la candidatura di Alessandria, visto che il Moccagatta è stato il teatro della Next Gen sin da quando ha mosso i primi passi in Serie C (ormai dal 2018).

In chiave mercato, invece, si registra l’interesse per Lisandru Tramoni, attaccante classe 2003 di proprietà del Pisa, mentre è ufficiale la firma del primo contratto da professionista da parte di Alessio Vacca. Classe 2005, rimarrà alla Juventus fino a giugno 2026: dopo l’ottima stagione disputata in Under 19, Montero lo ritroverà in Next Gen.