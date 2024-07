Next Gen, date e orari delle amichevoli: Montero prepara la sua Juve

La stagione della Juventus Next Gen è ripartita così come quella della Primavera (U20) con diversi cambiamenti. In primis sulla panchina perché Montero ha fatto l'up grade prendendo il posto di Brambilla, mentre Magnanelli ha preso il posto dell'ex difensore uruguaiano con i giovani, oltre ai tanti cambiamenti di formazione tra conferme e nuovi innesti ( ultimo quello di Federico Macca per la seconda squadra ). All'Allianz Training Center di Vinovo i ragazzi si sono ritrovati sul campo per iniziare a preparare la nuova annata, soprattutto per la Next Gen con la novità del girone C (tra i più difficili storicamente). Proprio per questo motivo la società con Montero hanno pensato di organizzare delle amichevoli importanti per prepararsi al meglio.

Juve Next Gen, il quadro delle amichevoli

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il calendario della Serie C e la Juventus Next Gen nel girone C ha pescato l'Audace Cerignola come primo avversario del suo cammino. Il 25 agosto è fissata la data della partita (in attesa di capire su quale campo si giocherà per i problemi al Moccagatta) e fino a quel momento Montero ha voluto strutturare delle amichevoli di primo ordine.

A ufficializzare le partite è stato il sito della Juventus: il primo contro la Pro Vercelli (27 luglio, ore 10:30 a Vinovo), poi il 3 agosto contro il Catanzaro a Chatillon e l'ultimo il test in famiglia all'Allianz Stadium contro la Juve di Thiago Motta il 6 agosto. Dopodiché si partirà con la prima gara ufficiale, ovvero la gara di Coppa Italia contro la Giana Erminio di domenica 11 agosto alle 18. Questa è la road map della Next Gen in vista del prossimo campionato.