Macca, alla Juve con idoli Pirlo e Cassano: la scheda del nuovo talento Next Gen

Juve, dall'idolo Pirlo a Cassano: chi è il nuovo talento Macca

Federico Macca arriva alla Juventus dopo due anni da grande protagonista con le maglie di Francavilla e Virtus Entella, con cui ha totalizzato già 60 presenze in Serie C. Un bagaglio importante e non scontato per un classe 2003, che potrà aiutare la Next Gen nell'inedito girone C in cui è stata inserita. Paolo Montero potrebbe infatti aver trovato il faro del suo centrocampo, in grado di assumere il ruolo di leader fin da subito. Tra le caratteristiche principali di Macca c'è la forte personalità e il carisma, che lo fanno sembrare quasi un veterano. In campo è stato impiegato principalmente davanti alla difesa, ma si è cimentato anche nel ruolo di trequartista dietro la punta. Del resto uno dei suoi idoli è Andrea Pirlo, che proprio in bianconero ha vissuto alcune delle più grandi stagioni della sua carriera. Rispetto all'attuale allenatore della Sampdoria, probabilmente inarrivabile dal punto di vista tecnico, Macca ha tutte le caratteristiche del centrocampista moderno, in grado di alternare la fase difensiva a quella offensiva con la stessa qualità. L'altro modello è invece Antonio Cassano, soprattutto per via del tifo che lo lega fin da bambino al club blucerchiato e da cui ha provato ad ispirarsi nella fantasia da mettere in campo: "Mi sono sempre ispirato a Pirlo e Iniesta, ma da piccolissimo, essendo sampdoriano, il mio idolo era Cassano".